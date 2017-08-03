В Красноярском крае выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 38,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

Согласно информации лесопожарного центра на 10:00 3 августа, в крае действует 81 лесной пожар. Из них в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 208 га.

В настоящий момент очаги возгораний действуют в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает более 290 человек и 11 единиц техники.