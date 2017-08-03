В Красноярском крае выросла площадь лесных пожаров
На территории региона действует 81 лесной пожар.
На территории региона действует 81 лесной пожар.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 38,3 тыс. га. Об этом сообщает
Согласно информации лесопожарного центра на 10:00 3 августа, в крае действует 81 лесной пожар. Из них в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 208 га.
В настоящий момент очаги возгораний действуют в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает более 290 человек и 11 единиц техники.
Также в зоне контроля в Эвенкии, Таймыре и Туруханском районе на удаленном расстоянии действует 66 пожаров на площади 38,1 тыс га. Все очаги контролируются при помощи средств космомониторинга. Затраты на тушение этих пожаров существенно превышают вред, который может быть ими причинен. Согласно предварительной информации, все пожары возникли