Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани

Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет, у них было двойное российско-французское гражданство.
По данным местного СМИ La voix du Nord, тела 52-летнего мужчины и 54-летней женщины были обнаружены 1 августа в запертой квартире после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь. Мужчина найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати. Эксперты не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде. По данным издания, в полицию обратились их друзья.
Сотрудники посольства России вышли на связь с родственниками погибших.
Справка
Искандер Нугманов — сын известного татарского поэта и переводчика Мустафы Нугмана. Выпускник Казанского инженерно-строительного института, был членом Союза художников Татарстана. С 1997 года преподавал в Школе изящных искусств Дуэ (Франция).