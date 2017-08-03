Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани

Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет, у них было двойное российско-французское гражданство.

По данным местного СМИ La voix du Nord, тела 52-летнего мужчины и 54-летней женщины были обнаружены 1 августа в запертой квартире после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь. Мужчина найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати. Эксперты не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде. По данным издания, в полицию обратились их друзья.