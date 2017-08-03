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10:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани

Во французском городе Дуэ нашли мертвой семейную пару из Казани — художника Искандера Нугманова (творческий псевдоним — Дерик) и его жены Натальи Нугмановой (Агаповой), об этом сообщает РБК и знакомая погибших в Facebook.

Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет, у них было двойное российско-французское гражданство.

По данным местного СМИ La voix du Nord, тела 52-летнего мужчины и 54-летней женщины были обнаружены 1 августа в запертой квартире после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь. Мужчина найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати. Эксперты не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде. По данным издания, в полицию обратились их друзья.

Сотрудники посольства России вышли на связь с родственниками погибших.

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Справка

Искандер Нугманов — сын известного татарского поэта и переводчика Мустафы Нугмана. Выпускник Казанского инженерно-строительного института, был членом Союза художников Татарстана. С 1997 года преподавал в Школе изящных искусств Дуэ (Франция).

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