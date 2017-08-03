Тело 8-летней девочки, утонувшей в Хабаровском крае, обнаружили водолазы

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Сегодня водолазами было найдено и поднято со дня тело девочки, которая 1 августа утонула в Амурской протоке за посёлком Победа в Комсомольске-на-Амуре. Поиски мужчины, который пытался её спасти продолжаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.

В протоке очень сильное течение, глубина достигает до 7 метров в отдельных местах.

Сообщение в Хабаровский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило в вечернее время от оперативного дежурного ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре. На место прибыли спасатели в составе пяти человек Хабаровского ПСО, провели разведку и обследование.

В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. В составе группы инженер по эксплуатации барокомплекса и врач-специалист, они обеспечивают работу транспортабельной барокамеры, которую привезли с собой.

Сегодня, во второй день поисков, водолазами было обнаружено и поднято со дня протоки тело утонувшей девочки. Поиски мужчины, который бросился спасать тонувшего ребёнка, продолжаются.