Тело 8-летней девочки, утонувшей в Хабаровском крае, обнаружили водолазы
Поиски мужчины, который пытался её спасти, продолжаются.
Поиски мужчины, который пытался её спасти, продолжаются.
Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.
Сегодня водолазами было найдено и поднято со дня тело девочки, которая 1 августа утонула в Амурской протоке за посёлком Победа в
Напомним, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.
В протоке очень сильное течение, глубина достигает до 7 метров в отдельных местах.
Сообщение в Хабаровский
В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного
Сегодня, во второй день поисков, водолазами было обнаружено и поднято со дня протоки тело утонувшей девочки. Поиски мужчины, который бросился спасать тонувшего ребёнка, продолжаются.
Во время проведения поисковых работ, поступило сообщение об ещё одном утонувшем человеке, правда, на другой стороне протоки. Водолазы ведут поиски и этого утонувшего.