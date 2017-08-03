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10:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тело 8-летней девочки, утонувшей в Хабаровском крае, обнаружили водолазы

Поиски мужчины, который пытался её спасти, продолжаются.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Сегодня водолазами было найдено и поднято со дня тело девочки, которая 1 августа утонула в Амурской протоке за посёлком Победа в Комсомольске-на-Амуре. Поиски мужчины, который пытался её спасти продолжаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.

В протоке очень сильное течение, глубина достигает до 7 метров в отдельных местах.

Сообщение в Хабаровский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило в вечернее время от оперативного дежурного ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре. На место прибыли спасатели в составе пяти человек Хабаровского ПСО, провели разведку и обследование.

В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. В составе группы инженер по эксплуатации барокомплекса и врач-специалист, они обеспечивают работу транспортабельной барокамеры, которую привезли с собой.

Сегодня, во второй день поисков, водолазами было обнаружено и поднято со дня протоки тело утонувшей девочки. Поиски мужчины, который бросился спасать тонувшего ребёнка, продолжаются.

Во время проведения поисковых работ, поступило сообщение об ещё одном утонувшем человеке, правда, на другой стороне протоки. Водолазы ведут поиски и этого утонувшего.

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