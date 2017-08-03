Замначальника полиции Севастополя задержан за злоупотребление полномочиями
На сегодняшний день выясняются обстоятельства совершенного преступления.
На сегодняшний день выясняются обстоятельства совершенного преступления.
Заместитель начальника отделения полиции по Нахимовскому району в Севастополе был задержан за злоупотребление своими должностными полномочиями, передает
«Следствием установлено, что с середины марта по конец мая 2017 года замначальника отделения полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через
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Подозреваемый был задержан. На данный момент выясняются подробности совершенного преступления.