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11:09 (мск), источник: АиФ Крым

Замначальника полиции Севастополя задержан за злоупотребление полномочиями

На сегодняшний день выясняются обстоятельства совершенного преступления.

Заместитель начальника отделения полиции по Нахимовскому району в Севастополе был задержан за злоупотребление своими должностными полномочиями, передает пресс-служба Следком РФ Следственное управления по Севастополю.

«Следствием установлено, что с середины марта по конец мая 2017 года замначальника отделения полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан на вверенной ему территории, передавал через sms-сообщения предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, сведения об умерших, чтобы тот быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что за предоставление сведений замначальника отделения полиции получал от знакомого предпринимателя вознаграждение.

Подозреваемый был задержан. На данный момент выясняются подробности совершенного преступления.

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