У жителя воронежского села под угрозой расправы пытались отнять автомобиль
В Каширском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2105.
В Каширском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2105.
Как оказалось, автовладелец вместе со своим знакомым распивал спиртное в селе Красный Лог. В
Испугавшись, что знакомый осуществит свои угрозы, автомобилист выполнил его требования, но заметив на трассе сотрудников ГИБДД, он остановился, подошел к ним и рассказал им о произошедшем.
Правоохранители задержали подозреваемого, который находился в салоне ВАЗа, и доставили его в районный отдел полиции. Уголовное дело на мужчину завели части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В