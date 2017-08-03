У жителя воронежского села под угрозой расправы пытались отнять автомобиль

Как оказалось, автовладелец вместе со своим знакомым распивал спиртное в селе Красный Лог. В какой-то момент приятель, находившийся в состоянии опьянения под угрозой расправы потребовал, чтобы мужчина отвез его на своем автомобиле в Воронеж.

Испугавшись, что знакомый осуществит свои угрозы, автомобилист выполнил его требования, но заметив на трассе сотрудников ГИБДД, он остановился, подошел к ним и рассказал им о произошедшем.