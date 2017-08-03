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10:15 (мск), источник: 36on.ru

У жителя воронежского села под угрозой расправы пытались отнять автомобиль

В Каширском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2105.

Как оказалось, автовладелец вместе со своим знакомым распивал спиртное в селе Красный Лог. В какой-то момент приятель, находившийся в состоянии опьянения под угрозой расправы потребовал, чтобы мужчина отвез его на своем автомобиле в Воронеж.

Испугавшись, что знакомый осуществит свои угрозы, автомобилист выполнил его требования, но заметив на трассе сотрудников ГИБДД, он остановился, подошел к ним и рассказал им о произошедшем.

Правоохранители задержали подозреваемого, который находился в салоне ВАЗа, и доставили его в районный отдел полиции. Уголовное дело на мужчину завели части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В пресс-службе областного управления МВД сообщают, что сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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У жителя воронежского села под угрозой расправы пытались отнять автомобиль
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