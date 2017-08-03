На парня, который порезал двух самарских полицейских и убежал, возбудили уголовное дело

В областной столице выясняют обстоятельства происшествия на улице Демократической, где вчера ранили ножом двух полицейских. Подозреваемый в нападении на них иностранец, как ProGorodSamara.ru сообщили в ГУ МВД Самарской области до сих пор не найден. Очевидцы рассказали, что всё произошло весьма неожиданно.

— Сотрудники пришли с ним в служебное помещение, завели в маленькую комнатку. Там он напал на них. С ножом он был или нет — не знаю. После нападения он убежал в лес, — говорит Дмитрий П. (имя изменено).

Материалы по инциденту уже поступили в Следственный комитет.

— Возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится на стадии расследования, — заявили ProGorodSamara.ru в областном СУ СК.