Подросток задержан за угон грузовика в Нижнем Новгороде

Подросток задержан за угон грузового автомобиля на улице Народной в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленник похитил грузовик, припаркованный у одного из домов на улице Народной областного центра. Вскоре после угона подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее не судимый неработающий несовершеннолетний нижегородец.