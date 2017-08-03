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10:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Подросток задержан за угон грузовика в Нижнем Новгороде

Злоумышленник похитил машину на улице Народной.

Подросток задержан за угон грузового автомобиля на улице Народной в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленник похитил грузовик, припаркованный у одного из домов на улице Народной областного центра. Вскоре после угона подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее не судимый неработающий несовершеннолетний нижегородец.

По статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) возбуждено уголовное дело.

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