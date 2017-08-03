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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов погибли две туристки из Петербурга

Смертельные осколочные ранения они получили во время конной прогулки.

Взрыв на складе российских боеприпасов в селе Приморское в Абхазии произошел еще вчера около 16:30 по Москве. Вспыхнул пожар, который удалось локализовать только спустя четыре часа. Тогда же сообщили о 60 пострадавших, 35 человек из которых — российские туристы.

А сегодня ранним утром, около шести часов, нашли трех женщин, которые со вчерашнего дня числились пропавшими. По сообщению МЧС Абхазии, две женщины погибли от осколочных ранений.

Обе — туристки, приехавшие на отдых из Петербурга. Елена Панакова и Елена Тимофеева в момент взрыва были на конной прогулке. Вместе с ними была еще одна женщина — жительница подмосковного Подольска Людмила Дмитриева. Она выжила. Ее доставили в больницу с переломом руки.

Елене Поляковой было 47 лет, Елене Тимофеевой — 55 лет.

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