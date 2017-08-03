В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов погибли две туристки из Петербурга

Взрыв на складе российских боеприпасов в селе Приморское в Абхазии произошел еще вчера около 16:30 по Москве. Вспыхнул пожар, который удалось локализовать только спустя четыре часа. Тогда же сообщили о 60 пострадавших, 35 человек из которых — российские туристы.

А сегодня ранним утром, около шести часов, нашли трех женщин, которые со вчерашнего дня числились пропавшими. По сообщению МЧС Абхазии, две женщины погибли от осколочных ранений.

Обе — туристки, приехавшие на отдых из Петербурга. Елена Панакова и Елена Тимофеева в момент взрыва были на конной прогулке. Вместе с ними была еще одна женщина — жительница подмосковного Подольска Людмила Дмитриева. Она выжила. Ее доставили в больницу с переломом руки.