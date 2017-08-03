В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов погибли две туристки из Петербурга
Смертельные осколочные ранения они получили во время конной прогулки.
Смертельные осколочные ранения они получили во время конной прогулки.
Взрыв на складе российских боеприпасов в селе Приморское в Абхазии произошел еще вчера около 16:30 по Москве. Вспыхнул пожар, который удалось локализовать только спустя четыре часа. Тогда же сообщили о 60 пострадавших, 35 человек из которых — российские туристы.
А сегодня ранним утром, около шести часов, нашли трех женщин, которые со вчерашнего дня числились пропавшими. По сообщению МЧС Абхазии, две женщины погибли от осколочных ранений.
Обе — туристки, приехавшие на отдых из Петербурга. Елена Панакова и Елена Тимофеева в момент взрыва были на конной прогулке. Вместе с ними была еще одна женщина — жительница подмосковного Подольска Людмила Дмитриева. Она выжила. Ее доставили в больницу с переломом руки.
Елене Поляковой было 47 лет, Елене Тимофеевой — 55 лет.