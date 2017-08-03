Установлена причина возгорания пассажирского автобуса в Екатеринбурге: виновные уже наказаны
В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку инцидента с возгоранием пассажирского автобуса прямо на ходу.
В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку инцидента с возгоранием пассажирского автобуса прямо на ходу.
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Напомним, 12 мая этого года вблизи перекрестка улиц Щорса и 8 Марта произошло возгорание заднего колеса маршрутного автобуса № 014, при этом внутри находились пассажиры. Людям удалось самостоятельно покинуть салон.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, выяснилось, что данный автобус принадлежит ООО «Уралтрансгрупп». Проверка компании выявила нарушения: оказалось, что у транспортного средства был неисправен сальник задней правой ступицы, что и привело к увеличению температуры ступичного подшипника и нагреву смазки ступицы.
Надзорное ведомство внесла представление руководителю ООО «Уралтрансгрупп», по результатам рассмотрения которого механик автотранспортного предприятия, ответственный за контроль техсостояния транспорта, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, перевозчик приянл дополнительные меры по усилению контроля за исправностью транспортных средств, выпускаемых на линию, проведению
Как добавили в прокуратуре, генеральному директору данной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.