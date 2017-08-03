Пенсионерка погибла при пожаре в доме на улице Ильинской в Нижнем

Возгорание произошло в 22:30 в минувшую среду, 2 августа, в квартире шестиэтажного дома в центре города. Из горящего дома было эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Никто из них не пострадал. В одной из комнат на шестом этаже было обнаружено тело погибшей 91-летней хозяйки квартиры.