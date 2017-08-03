Пенсионерка погибла при пожаре в доме на улице Ильинской в Нижнем
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации настольной лампы.
Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации настольной лампы.
Пенсионерка погибла при пожаре в доме на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Возгорание произошло в 22:30 в минувшую среду, 2 августа, в квартире шестиэтажного дома в центре города. Из горящего дома было эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Никто из них не пострадал. В одной из комнат на шестом этаже было обнаружено тело погибшей 91-летней хозяйки квартиры.
Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. В результате пожара обгорело имущество в квартире. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации настольной лампы.