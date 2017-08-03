Под Зеленоградском полицейские изъяли у чёрных копателей янтаря «КамАЗ»

Злоумышленники использовали для выработки солнечного камня мощную самодельную мотопомпу, установленную на базе автомобиля «КамАЗ». В целях конспирации нарушители закамуфлировали грузовик и оборудование — кабину раскрасили в цвет хаки, а помпу затянули сеткой, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Задержанных в возрасте от 18 до 47 лет доставили в отдел полиции. В отношении каждого из них составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. У нарушителей также изъяли 50 граммов янтаря и орудия нелегального промысла.