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11:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Зеленоградском полицейские изъяли у чёрных копателей янтаря «КамАЗ»

Полицейские задержали в Зеленоградском округе 12 чёрных копателей янтаря. Нарушителей обнаружили в районе посёлка Черепаново.

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фотографий
6
фотографий

Злоумышленники использовали для выработки солнечного камня мощную самодельную мотопомпу, установленную на базе автомобиля «КамАЗ». В целях конспирации нарушители закамуфлировали грузовик и оборудование — кабину раскрасили в цвет хаки, а помпу затянули сеткой, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Задержанных в возрасте от 18 до 47 лет доставили в отдел полиции. В отношении каждого из них составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. У нарушителей также изъяли 50 граммов янтаря и орудия нелегального промысла.

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