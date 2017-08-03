В Челябинске несколько машин проткнули колеса в дорожной яме
Сразу несколько автомобилистов за минувший вечер пробили колеса на мосту, ведущем в Ленинский район Челябинска. Виной тому стала глубокая выбоина в дорожном покрытии.
Сразу несколько автомобилистов за минувший вечер пробили колеса на мосту, ведущем в Ленинский район Челябинска. Виной тому стала глубокая выбоина в дорожном покрытии.
В ГИБДД УМВД по Челябинску эти случаи зафиксированы. Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» представитель ведомства Виталий Мордовин, «гаишники» выезжали на место происшествия и составили протоколы.
«Пострадавшие» водители имеют право возместить нанесенный дорожным полотном ущерб — через свою страховую компанию, либо через организацию, обслуживающую этот участок дороги.