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11:37 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске несколько машин проткнули колеса в дорожной яме

Сразу несколько автомобилистов за минувший вечер пробили колеса на мосту, ведущем в Ленинский район Челябинска. Виной тому стала глубокая выбоина в дорожном покрытии.

Источник: Uralpress.ru

В ГИБДД УМВД по Челябинску эти случаи зафиксированы. Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» представитель ведомства Виталий Мордовин, «гаишники» выезжали на место происшествия и составили протоколы.

«Пострадавшие» водители имеют право возместить нанесенный дорожным полотном ущерб — через свою страховую компанию, либо через организацию, обслуживающую этот участок дороги.

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