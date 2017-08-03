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11:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани отлетевший после столкновения автомобиль сломал ногу пешеходу

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Казани отлетевший после столкновения автомобиль «Тойота» сломал ногу пешеходу, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Инцидент случился накануне в 20.30 час. 23-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда» на перекрестке улиц Гоголя и К. Маркса выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Тойота» под управлением 76-летнего водителя. От удара «Тойоту» отбросило на металлический забор, а затем машина наехала на 44-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и 72-летняя пассажирка получили ушибы мягких тканей в области грудной клетки, а пешеход госпитализирован с закрытым переломом голени со смещением и ушибом грудной клетки.

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