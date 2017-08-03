В Казани отлетевший после столкновения автомобиль сломал ногу пешеходу

Инцидент случился накануне в 20.30 час. 23-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда» на перекрестке улиц Гоголя и К. Маркса выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Тойота» под управлением 76-летнего водителя. От удара «Тойоту» отбросило на металлический забор, а затем машина наехала на 44-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре.