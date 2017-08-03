В Казани отлетевший после столкновения автомобиль сломал ногу пешеходу
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Казани отлетевший после столкновения автомобиль «Тойота» сломал ногу пешеходу, сообщила
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В Казани отлетевший после столкновения автомобиль «Тойота» сломал ногу пешеходу, сообщила
Инцидент случился накануне в 20.30 час. 23-летняя
В результате ДТП водитель «Тойоты» и 72-летняя пассажирка получили ушибы мягких тканей в области грудной клетки, а пешеход госпитализирован с закрытым переломом голени со смещением и ушибом грудной клетки.