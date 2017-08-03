В МЧС прокомментировали «взрыв» на стадионе педуниверситета в Волгограде

Источник: Аргументы и факты

Информация о ЧП появилась утром 3 августа, в четверг, после того, как прохожие услышали громкий хлопок у вуза.

Спасатели заявили, что взрыва, о котором успели написать некоторые СМИ, на стадионе ВГСПУ в Волгограде не было.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о происшествии около вуза в 09:30.

«При уборке территории университета техника повредила газовую трубу, однако, никакого взрыва, о котором сообщают некоторые журналисты, не было. В настоящее время коммунальщики перекрыли подачу топлива. В воздухе запаха газа не чувствуется», — отметили в ГУ МЧС.