В МЧС прокомментировали «взрыв» на стадионе педуниверситета в Волгограде
Информация о том, на территории Волгоградского
Информация о том, на территории Волгоградского
Информация о ЧП появилась утром 3 августа, в четверг, после того, как прохожие услышали громкий хлопок у вуза.
Спасатели заявили, что взрыва, о котором успели написать некоторые СМИ, на стадионе ВГСПУ в Волгограде не было.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер
«При уборке территории университета техника повредила газовую трубу, однако, никакого взрыва, о котором сообщают некоторые журналисты, не было. В настоящее время коммунальщики перекрыли подачу топлива. В воздухе запаха газа не чувствуется», — отметили в ГУ МЧС.
Спасатели также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. «Угрозы населению нет», — подчеркнули в ГУ МЧС.