Сызранские полицейские сняли на видео, как они перевернулись на патрульной машине

В сети появилось видео момента ДТП, в котором автомобиль ДПС перевернулся после столкновения с «Калиной». Напомним, ранее сообщалось, что полицейские попали в аварию в ходе преследования пьяного водителя отечественной легковушки. Однако, как пишет «Маленькая Сызрань», обстоятельства аварии были другими.

В понедельник вечером, 31 июля, патрульный ВАЗ-2114 ехал на вызов с проблесковыми маячками и сиреной по улице Интернациональной в сторону поселка Западный. На перекрестке с улицей Фрунзе он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 27-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и начал поворачивать налево. Удар пришелся в левую заднюю часть полицейской машины. После этого она вылетела на обочину и перевернулась. Водитель «Калины» скрылся с места ДТП, но буквально через 10 минут его задержали. Полицейские серьезно не пострадали.