В Перми Land Rover сбил пешехода
2 августа около полуночи в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший госпитализирован.
2 августа около полуночи в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший госпитализирован.
В 23:55 водитель 1971 года рождения на Land Rover сбил мужчину возле дома 136/а по улице Мира.
34-летний пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте. Он получил травмы головы и был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.