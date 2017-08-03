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16:55 (мск), источник: Новости Перми

В Перми Land Rover сбил пешехода

2 августа около полуночи в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший госпитализирован.

В 23:55 водитель 1971 года рождения на Land Rover сбил мужчину возле дома 136/а по улице Мира.

34-летний пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте. Он получил травмы головы и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.


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