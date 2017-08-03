В Перми Land Rover сбил пешехода

В 23:55 водитель 1971 года рождения на Land Rover сбил мужчину возле дома 136/а по улице Мира.



34-летний пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте. Он получил травмы головы и был госпитализирован.



По факту аварии проводится проверка.





