Под Волгоградом нашли 70 кг боеприпасов
В Городищенском районе Волгоградской области недалеко от федеральной трассы Волгоград — Москва один из местных жителей обнаружил любопытную находку.
В Городищенском районе Волгоградской области недалеко от федеральной трассы Волгоград — Москва один из местных жителей обнаружил любопытную находку.
Сообразив, что перед ним боеприпасы времен Великой Отечественной, мужчина позвонил в полицию, а там уже, в свою очередь, вызвали саперов.
Всего на месте было найдено 8 артиллерийских снарядов и 7 мин. Общий вес находки — более 70 кг. Работы саперам хватило надолго, но все боеприпасы были благополучно обезврежены.