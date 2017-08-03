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11:52 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом нашли 70 кг боеприпасов

В Городищенском районе Волгоградской области недалеко от федеральной трассы Волгоград — Москва один из местных жителей обнаружил любопытную находку.

Сообразив, что перед ним боеприпасы времен Великой Отечественной, мужчина позвонил в полицию, а там уже, в свою очередь, вызвали саперов.

Всего на месте было найдено 8 артиллерийских снарядов и 7 мин. Общий вес находки — более 70 кг. Работы саперам хватило надолго, но все боеприпасы были благополучно обезврежены.

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