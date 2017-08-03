74-летний мужчина застрелил своего ровесника из охотничьего ружья в Иркутской области
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Пожилой мужчина, в результате ссоры, застрелил 74-летнего соседа из охотничьего ружья в селе Ханжиново Заларях в Иркутской области накануне, 2 августа. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Красина (25 км от районного центра) слышны выстрелы.
«На месте происшествия
Подозреваемый пояснил следователям, что на почве неприязненных отношений с потерпевшим, в результате возникшей ссоры, выстрелил в соседа из охотничьего ружья, в результате чего тот скончался на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.