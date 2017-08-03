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11:32 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале задержали банду вымогателей, лидером которой был судимый за нападение на Сагру иностранец

Свердловские полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, предполагаемый лидер группы — гражданин ближнего зарубежья 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе, за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году.

Как пояснили в ведомстве, с начала 2017 года проводилась проверка в отношении нескольких человек, входящих, по мнению оперативников, в вооруженную организованную преступную группу, которая квалифицировалась на совершении вымогательств, мошеннических действий в сфере автострахования и иных тяжких и особо тяжких преступлениях.

«Сыщики установили механизм действия участников группы, а также распределение ролей среди них. Так, одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации в последующем ДТП, страховали транспортные средства, подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий», — сообщили в МВД.

Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны, как минимум, к совершению 20 фактов мошенничества в сфере автострахования, ущерб от которых составил около 10 млн руб., а также вымогательству с угрозой применения оружия. В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «вымогательство» и «мошенничество в сфере страхования». Санкции данных статей — до 15 и до пяти лет лишения свободы соответственно.

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