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17:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве почти на 5 млн рублей завели в Красносулинском районе

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества на сумму около 5 млн рублей в Красносулинском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на представителя одной из сельскохозяйственных компаний, ранее судимого за кражу.

Установлено, что мужчина заключил договор о поставке продукции с одним из предприятий.

Организация перечислила на счет компании-поставщика около 5 млн рублей, однако продукцию так и не получила.

Сообщается, что подозреваемому в преступлении грозит до 10 лет лишения свободы.

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