Дело о мошенничестве почти на 5 млн рублей завели в Красносулинском районе
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества на сумму около 5 млн рублей в Красносулинском районе Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества на сумму около 5 млн рублей в Красносулинском районе Ростовской области.
Как сообщает
Установлено, что мужчина заключил договор о поставке продукции с одним из предприятий.
Организация перечислила на счет
Сообщается, что подозреваемому в преступлении грозит до 10 лет лишения свободы.