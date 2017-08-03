Дело о мошенничестве почти на 5 млн рублей завели в Красносулинском районе

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на представителя одной из сельскохозяйственных компаний, ранее судимого за кражу.

Установлено, что мужчина заключил договор о поставке продукции с одним из предприятий.

Организация перечислила на счет компании-поставщика около 5 млн рублей, однако продукцию так и не получила.