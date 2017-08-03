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11:28 (мск), источник: РИА Крым

Под Бахчисараем столкнулись легковушка и микроавтобус: двое погибли, четверо госпитализированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). На трассе Симферополь — Севастополь в районе села Новопавловка (Бахчисарайский район) произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и микроавтобуса Volkswagen Crafter. В результате два человека погибли и четверо пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в полдень в среду. На место происшествия оперативно выехала группа спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАСа» и сотрудники скорой медицинской помощи.

ДТП на трассе Симферополь-Севастополь с участием автомобиля ВАЗ-2106 и микроавтобуса Volkswagen Crafter.

«Совместными усилиями сотрудники чрезвычайного ведомства транспортировали на мягких носилках четырех пострадавших (1946, 1986, 1982, 2007 годов рождения) к автомобилю скорой медицинской помощи, также оказав пострадавшим психологическую помощь. После этого они были доставлены в городскую больницу Бахчисарая с травмами различной степени тяжести. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

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