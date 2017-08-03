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11:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель трактора в Лукояновском районе Нижегородской области погиб при опрокидывании в компостную яму

Тело погибшего водителя доставлено в лукояновский морг.

Водитель трактора в Лукояновском районе Нижегородской области погиб при опрокидывании в компостную яму.

По данным региональной госавтоинспекции, ЧП произошло в д. Сонино 2 августа. Управлявший трактором 56-летний мужчина при трамбовании силосной кучи не справился с управлением, машина опрокинулась.

Тело погибшего водителя доставлено в лукояновский морг.

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