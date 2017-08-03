Водитель трактора в Лукояновском районе Нижегородской области погиб при опрокидывании в компостную яму
Тело погибшего водителя доставлено в лукояновский морг.
Тело погибшего водителя доставлено в лукояновский морг.
Водитель трактора в Лукояновском районе Нижегородской области погиб при опрокидывании в компостную яму.
По данным региональной госавтоинспекции, ЧП произошло в д. Сонино 2 августа. Управлявший трактором 56-летний мужчина при трамбовании силосной кучи не справился с управлением, машина опрокинулась.
Тело погибшего водителя доставлено в лукояновский морг.