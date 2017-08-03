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11:34 (мск), источник: m24.ru

В ЗАО власти приступили к сносу общежития-самостроя

Дома построены без разрешения на неоформленной земле.

В Западном округе сносят «шанхай». Московский шансонье Сергей Дятлов (он же Остап из Солнцева, он же Ося Солнцевский) несколько лет назад занялся доходным бизнесом. Автор и исполнитель популярных в определенных кругах песен построил несколько «резиновых» коттеджей для сдачи комнат мигрантам в поселке Толстопальцево (по административному делению это Москва, территория Западного административного округа).

Районная администрация вынесла предписание снести постройки, которые оказались банальным самостроем. Дятлов с такой постановкой вопроса не согласен.

Пусть дома построены без разрешения на неоформленной земле, пускай соседи сходят с ума от импровизированных гостиниц и испытывают перебои со светом, водой. Ося против сноса.

Когда материал готовился к выпуску, на место прибыл экскаватор в сопровождении полиции. Дятлов, по его собственному утверждению, пригласил друзей. Исключительно для того, чтобы помешать сносу, в доме остались пара человек, правда, в силу некоторых особенностей, не очень понятно, можно ли считать их настоящими друзьями Дятлова. Власти усилились членом Общественной палаты при президенте РФ Павлом Сычевым. Местные жители собрались спонтанно, но охотно сообщили: что бы ни говорил Дятлов — это никакие не дома, а общаги, и в поселке на 700 местных жителей приходится как минимум 2 000 мигрантов. Если резюмировать их эмоциональные выступления, мы имеем дело едва ли не с новой Кущевкой и с ней определенно пора заканчивать.

В настоящий момент действующие лица, исполнители и зрители не предпринимают активных действий. (Если не считать таковым музыкальное сопровождение — Ося Солнцевский транслирует на всю округу песни собственного сочинения.) Соответственно, есть время изучить историю вопроса.

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