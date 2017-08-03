В ЗАО власти приступили к сносу общежития-самостроя

В Западном округе сносят «шанхай». Московский шансонье Сергей Дятлов (он же Остап из Солнцева, он же Ося Солнцевский) несколько лет назад занялся доходным бизнесом. Автор и исполнитель популярных в определенных кругах песен построил несколько «резиновых» коттеджей для сдачи комнат мигрантам в поселке Толстопальцево (по административному делению это Москва, территория Западного административного округа).

Когда материал готовился к выпуску, на место прибыл экскаватор в сопровождении полиции. Дятлов, по его собственному утверждению, пригласил друзей. Исключительно для того, чтобы помешать сносу, в доме остались пара человек, правда, в силу некоторых особенностей, не очень понятно, можно ли считать их настоящими друзьями Дятлова. Власти усилились членом Общественной палаты при президенте РФ Павлом Сычевым. Местные жители собрались спонтанно, но охотно сообщили: что бы ни говорил Дятлов — это никакие не дома, а общаги, и в поселке на 700 местных жителей приходится как минимум 2 000 мигрантов. Если резюмировать их эмоциональные выступления, мы имеем дело едва ли не с новой Кущевкой и с ней определенно пора заканчивать.