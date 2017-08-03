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11:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке торговый центр «Седанка Сити» эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Персонал и посетители покинули здание, администрация ТЦ ждет приезда полиции.

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Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщил ИА PrimaMedia представитель ТЦ. По его словам, сейчас в здании не осталось людей, администрация ждет приезда полиции.

— Сегодня на электронную почту, через форму обратной связи с нашего сайта, прислали письмо. В нем сообщалось, что сегодня в здании будет заложено взрывное устройство. Мы сразу обратились в правоохранительные органы и провели полную эвакуацию, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, это произошло в течение последнего часа. В настоящий момент администрация ТЦ ждет приезда полиции.

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