Во Владивостоке торговый центр «Седанка Сити» эвакуирован из-за сообщения о бомбе

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Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщил ИА PrimaMedia представитель ТЦ. По его словам, сейчас в здании не осталось людей, администрация ждет приезда полиции.

— Сегодня на электронную почту, через форму обратной связи с нашего сайта, прислали письмо. В нем сообщалось, что сегодня в здании будет заложено взрывное устройство. Мы сразу обратились в правоохранительные органы и провели полную эвакуацию, — сообщил собеседник агентства.