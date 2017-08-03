Во Владивостоке торговый центр «Седанка Сити» эвакуирован из-за сообщения о бомбе
Персонал и посетители покинули здание, администрация ТЦ ждет приезда полиции.
Персонал и посетители покинули здание, администрация ТЦ ждет приезда полиции.
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
Посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться
— Сегодня на электронную почту, через форму обратной связи с нашего сайта, прислали письмо. В нем сообщалось, что сегодня в здании будет заложено взрывное устройство. Мы сразу обратились в правоохранительные органы и провели полную эвакуацию, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, это произошло в течение последнего часа. В настоящий момент администрация ТЦ ждет приезда полиции.