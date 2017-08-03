Подробности драки в учебном центре в Елани: возбуждено два уголовных дела

Драка в 473 Окружном учебном центре Центрального военного округа в Елани стала поводом для возбуждения двух уголовных дел — о неуставных взаимоотношениях и неисполнение приказа командира. Об этом «АиФ-Урал» 3 августа сообщили в военно-следственных органах.

«1 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь. Командование ЦВО с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и всех обстоятельств происшедшего. Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности», — сообщили АиФ-Урал в пресс-службе Центрального военного округа. Там отметили, что по результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено.

Поводом для расследования стал конфликт переросший в драку, произошедшую вечером 1 августа в казарме одного из подразделений ОУЦ. Туда 31 июля на несколько недель прибыли более 20 военнослужащих контрактной службы из Тувы. В Елани они должны были пройти профессиональную подготовку и доказать свою пригодность. После отбоя, около 22.30 дежурный по учебному батальону офицер (он же являлся местным начальником для командировочных) сделал замечание 27-летнему контрактнику, потребовав убрать кроссовки из-под кровати в шкафчик.