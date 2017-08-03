Подробности драки в учебном центре в Елани: возбуждено два уголовных дела
Военные следователи и руководство ЦВО выехали для проведения проверки.
Военные следователи и руководство ЦВО выехали для проведения проверки.
Драка в 473 Окружном учебном центре Центрального военного округа в Елани стала поводом для возбуждения двух уголовных дел — о неуставных взаимоотношениях и неисполнение приказа командира. Об этом «АиФ-Урал» 3 августа сообщили в
«1 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между
Поводом для расследования стал конфликт переросший в драку, произошедшую вечером 1 августа в казарме одного из подразделений ОУЦ. Туда 31 июля на несколько недель прибыли более 20 военнослужащих контрактной службы из Тувы. В Елани они должны были пройти профессиональную подготовку и доказать свою пригодность. После отбоя, около 22.30 дежурный по учебному батальону офицер (он же являлся местным начальником для командировочных) сделал замечание 27-летнему контрактнику, потребовав убрать кроссовки
Солдат ослушался офицера, ответив ему в грубой нецензурной форме. В процессе эскалации конфликта в него втянулись и