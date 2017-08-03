Воронежский адвокат Николай Шмаков стал обвиняемым

Воронежские следователи предъявили обвинение 34-летнему адвокату Николаю Шмакову в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в четверг, 3 августа. До этого сотрудника конторы «Баев и партнёры» отправили под арест после того, как поймали после получения 4 млн рублей от жены клиента.

Очередное дело адвоката получило резонанс, так как до получения статуса адвоката Николай Шмаков работал в прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, его отец является судьёй Воронежского облсуда.

По версии следствия, 26 июля адвокат получил 4 млн рублей от жительницы Воронежа. За эти деньги защитник обещал оказать содействие при решении в суде вопроса об аресте её супруга и помочь переквалифицировать дело по особо тяжкому экономическому преступлению на более мягкую статью, напомнили в СУ СКР по региону. Адвоката задержали сотрудники воронежского УФСБ сразу после получения большой суммы от жены клиента.