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11:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский адвокат Николай Шмаков стал обвиняемым

Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве на 4 млн рублей.

Воронежские следователи предъявили обвинение 34-летнему адвокату Николаю Шмакову в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в четверг, 3 августа. До этого сотрудника конторы «Баев и партнёры» отправили под арест после того, как поймали после получения 4 млн рублей от жены клиента.

Очередное дело адвоката получило резонанс, так как до получения статуса адвоката Николай Шмаков работал в прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, его отец является судьёй Воронежского облсуда.

По версии следствия, 26 июля адвокат получил 4 млн рублей от жительницы Воронежа. За эти деньги защитник обещал оказать содействие при решении в суде вопроса об аресте её супруга и помочь переквалифицировать дело по особо тяжкому экономическому преступлению на более мягкую статью, напомнили в СУ СКР по региону. Адвоката задержали сотрудники воронежского УФСБ сразу после получения большой суммы от жены клиента.

Дело Николая Шмакова напомнило воронежцам о других уголовных делах местных адвокатов, которые начались после так называемого дела «зелёного блокнота». В мае 2016 года при аналогичных обстоятельствах силовики задержали адвоката Марию Григорашенко. У неё якобы обнаружили «зелёный блокнот», подтверждающий неформальные связи адвокатских контор Воронежа и судей облсуда. Сразу после этого свои должности покинули председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.

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