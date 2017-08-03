Пропавшего 8 месяцев назад в Алматинской области бизнесмена опознали по зубам

Источник: Newtimes.kz

39-летний предприниматель Валерий Харланов исчез при загадочных обстоятельствах еще в начале декабря. В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток чьей-то руки.

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Всё это время родственники уверяли полицейских, что мужчину похитили. И их догадки оказались верными. Как выяснилось, Валерия Харланова сначала избили прямо возле дома, а потом несколько раз ударили ножом.

«Куда я только не обращался, везде мне был ответ, частично работаем, частично принимаем. Вы найдите тело, без тела дела нет. То сходите к экстрасенсам, то сходите сюда, то погадайте, то еще. Нам разную отмазку восемь месяцев, за одни сутки все это нашлось», — рассказал брат погибшего Александр Бочаров.

И действительно, тело Валерия Харланова нашли за один день, так же, за сутки, поймали всех подозреваемых. Оказалось, что бизнесмена убил сожитель его бывшей подруги. Мужчины, как это часто бывает, поссорились из-за женщины. Драка началась на улице. А уже потом предпринимателя привезли в дом, где с ним и расправилась.

Опознать мужчину родственники смогли с трудом — за восемь месяцев тело изменилось почти до неузнаваемости. По словам брата Валерия, предпринимателя сначала избили, а потом нанесли ему несколько ударов ножом и закопали труп.

«По зубам, по этим вот скобам, скобы были. Вот поэтому нашли. Там, говорит, только одна нога осталась, на ноге и штанина, и шерстяные носки на нем», — сказала мать погибшего.