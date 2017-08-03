Пропавшего 8 месяцев назад в Алматинской области бизнесмена опознали по зубам
Останки Валерия Харланова нашли недалеко от капчагайских дач, передает телеканала КТК.
Останки Валерия Харланова нашли недалеко от капчагайских дач, передает телеканала КТК.
39-летний предприниматель Валерий Харланов исчез при загадочных обстоятельствах еще в начале декабря. В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток
Всё это время родственники уверяли полицейских, что мужчину похитили. И их догадки оказались верными. Как выяснилось, Валерия Харланова сначала избили прямо возле дома, а потом несколько раз ударили ножом.
«Куда я только не обращался, везде мне был ответ, частично работаем, частично принимаем. Вы найдите тело, без тела дела нет. То сходите к экстрасенсам, то сходите сюда, то погадайте, то еще. Нам разную отмазку восемь месяцев, за одни сутки все это нашлось», — рассказал брат погибшего Александр Бочаров.
И действительно, тело Валерия Харланова нашли за один день, так же, за сутки, поймали всех подозреваемых. Оказалось, что бизнесмена убил сожитель его бывшей подруги. Мужчины, как это часто бывает, поссорились
Опознать мужчину родственники смогли с трудом — за восемь месяцев тело изменилось почти до неузнаваемости. По словам брата Валерия, предпринимателя сначала избили, а потом нанесли ему несколько ударов ножом и закопали труп.
«По зубам, по этим вот скобам, скобы были. Вот поэтому нашли. Там, говорит, только одна нога осталась, на ноге и штанина, и шерстяные носки на нем», — сказала мать погибшего.
Все это время родственники подозревали сожительницу бизнесмена. Но сейчас она фигурирует в деле как свидетель и пострадавшая. Оказывается, все это время убийцы Валерия держали ее взаперти. Женщине едва удалось сбежать из заточения. Именно она рассказала следователям, где спрятали тело. Однако дочь предпринимателя в эту версию не верит.