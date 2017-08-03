Супруги почти неделю блуждали в лесу, выбраться удалось только женщине

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пенсионеры из Городокского района отправились в лес для сбора ягод и не вернулись, тревогу забила их дочь, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

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Дочь 70-летних супругов звонила им несколько дней, но не могла связаться с родителями. 2 августа на поиски пропавших направились работники РОВД и МЧС. Женщину удалось обнаружить — она вышла в свой населенный пункт, однако уже не могла понять, где находится. Пострадавшая сообщила, что супруг умер в лесу. Мужчина был болен и плохо передвигался.

Когда женщина пришла в себя, она рассказала, что 28 июля с супругом отправилась в лес. Выйти из него спустя шесть дней она смогла только благодаря мысли о детях. Мобильной связи у пенсионеров не было.

Сотрудники МЧС и РОВД продолжают искать мужчину. Однако даже с помощью квадрокоптера его пока не удалось найти.

Утром 3 августа сотрудники РОВД сообщили, что в лесу Верхнедвинского района заблудился 56-летний мужчина. 1 августа он отправился в лес за грибами и не вернулся. Поиски грибника продолжаются.