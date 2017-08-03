Внимания СМИ испугалась банда сутенеров из Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Контактов с журналистами стали избегать члены банды сутенеров в Хабаровске, привлекавших к занятию проституцией шестнадцатилетних девочек из неблагополучных семей. Защитники также реагируют на прессу весьма агрессивно, сообщает корр. ИА AmurMedia из Индустриального районного суда.

Ранее редакция сообщала, что в городе продолжается суд над бандой сутенеров, которые привлекали к занятию проституцией шестнадцатилетних девочек из неблагополучных семей. Позднее журналисту удалось поговорить с одним из подсудимых, Михаилом Гопко. По его словам, преступников будто бы ввели в заблуждение фальшивыми документами несовершеннолетней.

Очередное судебное заседание прошло в закрытом режиме. В этот раз некогда словоохотливые подсудимые старались хранить молчание. Заметим, что, по наблюдениям журналиста, один из обвиняемых уже несколько заседаний подряд держится подчеркнуто отдельно от остальных. О конкретных причинах такого разделения остается только догадываться.

Один из адвокатов обвиняемых начал противиться присутствию журналиста в зале суда.

— На каком основании вы вообще подошли к обвиняемому? Кто вам давал разрешение? Вы провокатор, ясно? — начал нервно спрашивать один из участников обвинения, являющийя, со слов одного из подсудимых, адвокатом. Сам же защитник представляться отказался наотрез, заявив, что не дает комментариев.

— У нас проблемы из-за этого, — угрюмо добавил один из участников процесса. При этом какие именно проблемы, мужчина уточнять не стал.

Кроме этого, один из обвиняемых озвучил сведения о том, что домашний арест продлится до 10 августа.