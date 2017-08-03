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12:17 (мск), источник: СуперОмск

Подельник Шишова Поплавский выпущен под домашний арест

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения государственных денег при строительстве Приморского океанариума. Один из основных подозреваемых — экс-куратор стройки Андрей Поплавский выпущен под домашний арест.

«Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения Поплавскому в виде содержания под стражей, но апелляционная инстанция — Приморский краевой суд — изменила ее на домашний арест», — цитирует помощника прокурора Приморского края Елену Телегину агентство PrimaMedia.

Напомним, что, по версии следствия, Олег Шишов вступил в преступный сговор с руководителем ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским. Вместе они похитили около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство океанариума. Сами подельники сейчас явно пытаются работать против друг друга — Шишов активно закладывает Поплавского, в то время как тот обвиняет омича в сумасшествии.

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