Подельник Шишова Поплавский выпущен под домашний арест

Напомним, что, по версии следствия, Олег Шишов вступил в преступный сговор с руководителем ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским. Вместе они похитили около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство океанариума. Сами подельники сейчас явно пытаются работать против друг друга — Шишов активно закладывает Поплавского, в то время как тот обвиняет омича в сумасшествии.