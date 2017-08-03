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14День Воздушно-десантных войск—2017
12:14 (мск), источник: Новая Кубань

Бывший десантник утонул в Краснодаре в день ВДВ

Парень 1989 года рождения был пьян.

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Трагедия произошла в краевой столице 2 августа, когда вся страна праздновала день ВДВ.

Молодой человек отдыхал с товарищами на побережье напротив парка «Старая Кубань». Они выпивали.

Парень решил освежиться и зашел в воду. На момент происшествия он был сильно пьян. Об этом сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Нырнув в реку, молодой человек не смог из нее выплыть.

Известно, что покойный является бывшим военнослужащим Воздушно-десантных войск.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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