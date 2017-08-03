Бывший десантник утонул в Краснодаре в день ВДВ

Парень решил освежиться и зашел в воду. На момент происшествия он был сильно пьян. Об этом сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Нырнув в реку, молодой человек не смог из нее выплыть.