Бывший десантник утонул в Краснодаре в день ВДВ
Парень 1989 года рождения был пьян.
Парень 1989 года рождения был пьян.
Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Трагедия произошла в краевой столице 2 августа, когда вся страна праздновала день ВДВ.
Молодой человек отдыхал с товарищами на побережье напротив парка «Старая Кубань». Они выпивали.
Парень решил освежиться и зашел в воду. На момент происшествия он был сильно пьян. Об этом сообщили в СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Нырнув в реку, молодой человек не смог из нее выплыть.
Известно, что покойный является бывшим военнослужащим
Сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.