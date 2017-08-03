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12:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде педагоги-взяточники идут под суд

Бывший декан одного из факультетов и трое специалистов волгоградского коммерческого вуза идут под суд за коррупцию.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, с 2014 года до октября 2016 года обвиняемые вместе с руководителем вуза получали от студентов взятки за выставление им положительных оценок за экзамены и зачеты без фактической проверки уровня знаний. «Стоимость» сессии для учащихся варьировалась от 2 000 до 51 000 рублей, добавили в СУ СКР.

Т.к. декан и трое сотрудников университета на начальной стадии расследования полностью признали свою вину в содеянном и дали показания, уличающие руководителя вуза, с ними были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Материалы следствия были выделены в отдельные производства.

«Основная фигурантка коррупционной схемы, экс-руководитель филиала учебного заведения, продолжает знакомиться с материалами следствия. В ближайшее время уголовное дело в отношении нее будет направлено в прокуратуру», — добавила Наталия Куницкая.

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