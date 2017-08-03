Девятиклассника подозревают в покушении на убийство 8-летней девочки в Иркутской области

Следственным отделом по Зиминскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, который напал с ножом на 8-летнюю девочку. Максимальная санкция п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями установлено, что накануне вечером, 2 августа, неизвестный преступник причинил несколько проникающих ножевых ранений 8-летней девочке, после чего скрылся в неизвестном направлении. С места происшествия следователями изъяты следы преступления, в том числе, детская сумочка. На место происшествия незамедлительно выехал представитель Главного управления криминалистики центрального аппарата СК РФ, а также сотрудники аппарата Следственного управления СКР по Иркутской области.

«Уже к утру сегодняшнего дня в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался 15-летний учащийся девятого класса той же школы, в которой обучается потерпевшая. Он задержан», — отметили в ведомстве.

Известно, что девочка учится во втором классе в одной из местных школ, воспитывается в полной благополучной семье. В настоящее время несовершеннолетняя находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи готовят ее к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.