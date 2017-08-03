Фейерверк стал причиной ландшафтного пожара в Суворовском микрорайоне
Ландшафтный пожар произошел около полуночи в микрорайоне Суворовский в
Ландшафтный пожар произошел около полуночи в микрорайоне Суворовский в
По их словам, причиной ЧП стал фейерверк.
В областном управлении МЧС факт возгорания подтвердили.
По данным спасателей, горели сухая трава и мусор на площади в 70 квадратных метров на улице Уланской. Примерно в час ночи пожар был локализован, а затем ликвидирован. На месте работали две единицы техники. О пострадавших не сообщается.