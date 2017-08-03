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13:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Фейерверк стал причиной ландшафтного пожара в Суворовском микрорайоне

Ландшафтный пожар произошел около полуночи в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону. Видео происшествия разместили в сети очевидцы.

По их словам, причиной ЧП стал фейерверк.

Во время загрузки произошла ошибка.

В областном управлении МЧС факт возгорания подтвердили.

По данным спасателей, горели сухая трава и мусор на площади в 70 квадратных метров на улице Уланской. Примерно в час ночи пожар был локализован, а затем ликвидирован. На месте работали две единицы техники. О пострадавших не сообщается.

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