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12:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем памятник Ленину остался без руки из-за селфи

Часть монумента отвалилась, когда мужчина облокотился на него во время фотографирования.

Памятник Ленину на главной площади посёлка Панино остался без руки. Утром в четверг, 3 августа, панинцы увидели на улице Красная Площадь монумент вождя без руки. Очевидцы предположили, что монумент пострадал от вандалов. Она оказалась разбитой рядом с памятником, тут же нашли тельняшку.

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Совпадение навело жителей Панино на мысль, что разбить руку памятнику могли во время празднования дня ВДВ. Панинцы активно делятся фото вандализма в социальных сетях. Люди возмущены и шокированы случившимся.

Как выяснилось, рука откололась от памятника по нелепой случайности. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Мужчина облокотился на руку памятника вождя, чтобы сфотографироваться. Рука отвалилась, упала и разбилась.

— По данному факту проводится процессуальная проверка. Личность человека, который неумышленно повредил памятник, установлена. Он не скрывался и рассказал, что именно произошло, — пояснили в полиции.

У памятников Ленину руки, указывающие в светлое будущее, слабое место. Они часто отваливаются от монументов. Так пострадавший памятник Ленину уже не раз терял вскинутую руку. Ему делали новые кисти из гипса, которые весьма недолговечны.

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