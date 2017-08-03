Под Воронежем памятник Ленину остался без руки из-за селфи

Памятник Ленину на главной площади посёлка Панино остался без руки. Утром в четверг, 3 августа, панинцы увидели на улице Красная Площадь монумент вождя без руки. Очевидцы предположили, что монумент пострадал от вандалов. Она оказалась разбитой рядом с памятником, тут же нашли тельняшку.

<div id="vk_post_-138859432_1951"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-138859432_1951", -138859432, 1951, 'sYSpKMZc-zuWwqQfGJXsohft_Q')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Совпадение навело жителей Панино на мысль, что разбить руку памятнику могли во время празднования дня ВДВ. Панинцы активно делятся фото вандализма в социальных сетях. Люди возмущены и шокированы случившимся.

Как выяснилось, рука откололась от памятника по нелепой случайности. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Мужчина облокотился на руку памятника вождя, чтобы сфотографироваться. Рука отвалилась, упала и разбилась.

— По данному факту проводится процессуальная проверка. Личность человека, который неумышленно повредил памятник, установлена. Он не скрывался и рассказал, что именно произошло, — пояснили в полиции.