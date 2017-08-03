Под Воронежем памятник Ленину остался без руки из-за селфи
Часть монумента отвалилась, когда мужчина облокотился на него во время фотографирования.
Часть монумента отвалилась, когда мужчина облокотился на него во время фотографирования.
Памятник Ленину на главной площади посёлка Панино остался без руки. Утром в четверг, 3 августа, панинцы увидели на улице Красная Площадь монумент вождя без руки. Очевидцы предположили, что монумент пострадал от вандалов. Она оказалась разбитой рядом с памятником, тут же нашли тельняшку.
Совпадение навело жителей Панино на мысль, что разбить руку памятнику могли во время празднования дня ВДВ. Панинцы активно делятся фото вандализма в социальных сетях. Люди возмущены и шокированы случившимся.
Как выяснилось, рука откололась от памятника по нелепой случайности. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в
— По данному факту проводится процессуальная проверка. Личность человека, который неумышленно повредил памятник, установлена. Он не скрывался и рассказал, что именно произошло, — пояснили в полиции.
У памятников Ленину руки, указывающие в светлое будущее, слабое место. Они часто отваливаются от монументов. Так пострадавший памятник Ленину уже не раз терял вскинутую руку. Ему делали новые кисти из гипса, которые весьма недолговечны.