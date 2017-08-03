В Воронежской области Chevrolet вылетел в кювет: погиб подросток
Очередное смертельное ДТП произошло на 121 км автодороги М4-«Дон» — «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 6:30 четверга, 3 августа.
Очередное смертельное ДТП произошло на 121 км автодороги М4-«Дон» — «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 6:30 четверга, 3 августа.
Автомобиль Chevrolet Cobalt вылетел в кювет, сообщила
По данным полиции, 48-летний житель Новохопёрского района ехал на Chevrolet Cobalt по направлению к Воронежу со стороны Новохопёрска и вылетел в кювет. При транспортировке погиб 16-летний подросток, ещё два пассажира — 16-летняя девушка и 48-летняя женщина госпитализированы.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.