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12:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области Chevrolet вылетел в кювет: погиб подросток

Очередное смертельное ДТП произошло на 121 км автодороги М4-«Дон» — «Бобров-Таловая-Новохопёрск» в Новохопёрском районе в 6:30 четверга, 3 августа.

Источник: Вести - Воронеж

Автомобиль Chevrolet Cobalt вылетел в кювет, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Медики повезли в больницу трёх пассажиров, однако один из них скончался при транспортировке.

По данным полиции, 48-летний житель Новохопёрского района ехал на Chevrolet Cobalt по направлению к Воронежу со стороны Новохопёрска и вылетел в кювет. При транспортировке погиб 16-летний подросток, ещё два пассажира — 16-летняя девушка и 48-летняя женщина госпитализированы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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