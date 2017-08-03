Нижегородец осужден на 19 лет за убийство беременной жены
Приговор злоумышленнику был вынесен на основании вердикта присяжных.
Приговор злоумышленнику был вынесен на основании вердикта присяжных.
39-летний житель Автозаводского района осужден на 19 лет за убийство беременной жены, сообщает прокуратура Нижегородской области.
17 мая 2016 года в своей квартире злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения ударил в шею ножом свою гражданскую супругу, находящуюся на пятом месяце беременности. После этого он три раза ударил этим же ножом ее друга в грудь и плечо. Женщина скончалась на месте происшествия, погиб ее не родившийся ребенок. Второму потерпевшему удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь соседа.
Потерпевший был своевременно доставлен в больницу, а преступник задержан. Приговор злоумышленнику был вынесен на основании вердикта присяжных. Нижегородец осужден к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.