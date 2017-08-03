Нижегородец задержан за избиение посетителя ночного клуба в Нижнем
Злоумышленник избил пострадавшего на улице возле клуба на улице Белинского.
Злоумышленник избил пострадавшего на улице возле клуба на улице Белинского.
18-летний нижегородец задержан за избиение посетителя ночного клуба в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Советского района.
В июне молодой человек отдыхал в ночном клубе на улице Белинского, вел себя вызывающе, приставал к посетителям, в том числе и к потерпевшему. Злоумышленник позвал пострадавшего на улицу «поговорить», где набросился на него, используя приемы борьбы. Он нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками в голову, после чего повалил на асфальт и трижды ударил ногами по животу и по ноге, а также в область паха.
В настоящее время хулиган заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.