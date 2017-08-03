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12:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородец задержан за избиение посетителя ночного клуба в Нижнем

Злоумышленник избил пострадавшего на улице возле клуба на улице Белинского.

18-летний нижегородец задержан за избиение посетителя ночного клуба в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Советского района.

В июне молодой человек отдыхал в ночном клубе на улице Белинского, вел себя вызывающе, приставал к посетителям, в том числе и к потерпевшему. Злоумышленник позвал пострадавшего на улицу «поговорить», где набросился на него, используя приемы борьбы. Он нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками в голову, после чего повалил на асфальт и трижды ударил ногами по животу и по ноге, а также в область паха.

В настоящее время хулиган заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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