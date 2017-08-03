Домушника в Минске задержали по горячим следам

Источник: БЕЛТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по горячим следам задержали домушника. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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Квартирная кража произошла в полдень 1 августа в одном из домов по просп. Независимости. Выбрав подходящее окно квартиры, 49-летний мужчина отжал стеклопакет. Подозреваемый проник в квартиру и похитил имущество на общую сумму более Br3 тыс.

При осмотре места происшествия следователями и экспертами изъяты следы рук, обуви и орудия взлома. Также в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена личность мужчины, впоследствии он был задержан с похищенным.