В Гомеле легковушка врезалась в металлическую конструкцию
Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича.
Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича.
3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле
Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича. На закруглении дороги женщина не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень, затем врезалась в металлическую конструкцию», — прокомментировали в УГАИ.
В результате происшествия водитель госпитализирована в реанимационное отделение, 41-летний пассажир — в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы.