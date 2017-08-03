В Гомеле легковушка врезалась в металлическую конструкцию

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина-водитель совершила ДТП, в результате которого травмированы два человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича. На закруглении дороги женщина не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень, затем врезалась в металлическую конструкцию», — прокомментировали в УГАИ.