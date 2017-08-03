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12:56 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле легковушка врезалась в металлическую конструкцию

Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича.

Источник: БЕЛТА

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина-водитель совершила ДТП, в результате которого травмированы два человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 2 августа примерно в 7.35. «31-летняя водитель, находившаяся, предварительно, в нетрезвом состоянии, на автомобиле Chery двигалась по улице Хатаевича. На закруглении дороги женщина не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень, затем врезалась в металлическую конструкцию», — прокомментировали в УГАИ.

В результате происшествия водитель госпитализирована в реанимационное отделение, 41-летний пассажир — в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

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