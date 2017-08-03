На Кубани после опрокидывания автомобиля погиб мужчина
В Староминском районе Краснодарского края в результате аварии погиб 35-летний мужчина.
В Староминском районе Краснодарского края в результате аварии погиб 35-летний мужчина.
Авария произошла около 01:00 2 августа на улице Южной хутора Ясени. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
«В результате происшествия 35-летний водитель от полученных травм погиб», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.