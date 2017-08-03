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15:09 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани после опрокидывания автомобиля погиб мужчина

В Староминском районе Краснодарского края в результате аварии погиб 35-летний мужчина.

Авария произошла около 01:00 2 августа на улице Южной хутора Ясени. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате происшествия 35-летний водитель от полученных травм погиб», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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