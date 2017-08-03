Маленькая девочка в Волгограде чудом не выпала из окна

На кадрах с мобильного видно, как на седьмом этаже девятиэтажного дома распахнуто окно и на подоконнике с развевающейся шторой играет ребенок. Неравнодушные жители двора устроили настоящую спасательную операцию: женщина уговаривала девочку позвать маму, все это время прямо под окнами стоял мужчина, готовый в случае падения поймать ребенка. В результате с подоконника девочку благополучно сняли родители, до которых смогли достучаться.