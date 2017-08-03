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12:39 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Маленькая девочка в Волгограде чудом не выпала из окна

Маленькая девочка в Волгограде чудом не выпала из окна многоэтажки. Шокирующее видео активно обсуждают пользователи социальных сетей.

На кадрах с мобильного видно, как на седьмом этаже девятиэтажного дома распахнуто окно и на подоконнике с развевающейся шторой играет ребенок. Неравнодушные жители двора устроили настоящую спасательную операцию: женщина уговаривала девочку позвать маму, все это время прямо под окнами стоял мужчина, готовый в случае падения поймать ребенка. В результате с подоконника девочку благополучно сняли родители, до которых смогли достучаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

В жаркую погоду, которая установилась в Волгоградской области, специалисты еще раз напоминают: открытые окна представляют серьезную угрозу жизни детей, родителей просят не оставлять их без присмотра.

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