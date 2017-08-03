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15:14 (мск), источник: Клопс.ru

Экс-начальницу почты в Полесске, присвоившую 450 тысяч, оштрафовали

В Полесском районе осудили бывшую начальницу местного отделения почты, которая присвоила 450 000 рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Источник: Клопс.ru

37-летнюю сотрудницу предприятия признали виновной по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Осужденную приговорили к штрафу в 100 000 рублей.

В 2015 году женщина, работавшая в отделении почты в пос. Славянское, в течение трёх месяцев забирала из кассы деньги. Средства поступали от граждан, оплативших различные услуги. Впоследствии злоумышленницу уволили.

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