Экс-начальницу почты в Полесске, присвоившую 450 тысяч, оштрафовали
В Полесском районе осудили бывшую начальницу местного отделения почты, которая присвоила 450 000 рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.
В Полесском районе осудили бывшую начальницу местного отделения почты, которая присвоила 450 000 рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.
37-летнюю сотрудницу предприятия признали виновной по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Осужденную приговорили к штрафу в 100 000 рублей.
В 2015 году женщина, работавшая в отделении почты в пос. Славянское, в течение трёх месяцев забирала из кассы деньги. Средства поступали от граждан, оплативших различные услуги. Впоследствии злоумышленницу уволили.