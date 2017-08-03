Набережную Фонтанки затопило после ремонта

Источник: Фонтанка.Ру

Осадки, как сообщают читатели «Фонтанки» 3 августа, стекают с газона прямо на пешеходную зону.

Набережную реки Фонтанки после реконструкции открыли в начале этого лета. Её новый облик вызвал нарекания у градозащитников. Отвесные гранитные набережные Фонтанки являются объектом культурного наследия. Реконструкция ее стенок началась весной прошлого года. Участки набережной от дома № 6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома № 15 реставрировала компания «Геоизол». Участок от Обуховского моста до дома № 112 ремонтировала компания «Пилон».

По контракту на 283 млн рублей работы должны были закончить в 2018 году. Но объект сдали досрочно. И, возможно, поторопились.

Ранее градозащитники обратили внимание на то, что «Геоизол» изменил рисунок кладки. Правда, в КГИОП эти обвинения опровергали.

Теперь же жалуются петербуржцы, которым из-за потопа тяжело пройти участок набережной. Тем временем на противоположной стороне Фонтанки для осадков сделана специальная борозда между пешеходной зоной и газоном. Так набережная остается сухой.