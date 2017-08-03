Набережную Фонтанки затопило после ремонта
Жители Петербурга пожаловались на огромные лужи на набережной реки Фонтанки. Потоп был выявлен на участке, примыкающем к мосту Ломоносова, который недавно отремонтировали.
Жители Петербурга пожаловались на огромные лужи на набережной реки Фонтанки. Потоп был выявлен на участке, примыкающем к мосту Ломоносова, который недавно отремонтировали.
Осадки, как сообщают читатели «Фонтанки» 3 августа, стекают с газона прямо на пешеходную зону.
Набережную реки Фонтанки после реконструкции открыли в начале этого лета. Её новый облик вызвал нарекания у градозащитников. Отвесные гранитные набережные Фонтанки являются объектом культурного наследия. Реконструкция ее стенок началась весной прошлого года. Участки набережной от дома № 6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома № 15 реставрировала компания «Геоизол». Участок от Обуховского моста до дома № 112 ремонтировала компания «Пилон».
Ранее градозащитники обратили внимание на то, что «Геоизол» изменил рисунок кладки. Правда, в КГИОП эти обвинения опровергали.
Теперь же жалуются петербуржцы, которым
«Фонтанка» запросила у «Геоизола» причины, по которым набережную после ремонта затапливает.