Кинотеатр «35 мм» отказался выезжать из арендуемого здания

«Агентству инноваций в свою очередь было направлено письмо, в котором говорилось, что по решению Арбитражного суда Москвы, кинотеатр освобожден от уплаты аренды, согласно договору», — рассказала Мухьянова.



Несмотря на это, во вторник, 1 августа, от Агентства инноваций Москвы поступил очередной счёт за аренду даже после пожара, отметила Мухъянова. «Как они и хотели, на 3 августа физически кинотеатр закрыт», — пояснила директор «35 мм».



По ее словам, съезжать куда-либо кинотеатр не намерен. «Мы никуда не будем съезжать», — заявила директор.



На момент публикации Агентство инноваций Москвы не ответило на запрос РБК.



28 июля в кинотеатре «35 мм» произошел пожар. Это случилось результате проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, где располагается театр. «Причиной задымления стало возгорание пенополистирола, а также была нарушена техника безопасности при проведении ремонтных работ». — поясняла тогда Мухьянова.



После пожара директор кинотеатра также заявила, что она планирует подавать в суд на арендодателя ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и строительную компанию «Монарх», которая ведет ремонт в Центральном доме предпринимателя.



С весны «35 мм» ищет новую площадку для аренды вместо здания Центрального дома предпринимателя, откуда его выселяет ГБУ «Агентство инноваций Москвы». Мухьянова тогда сообщила, что получила предписание освободить помещение до 15 марта. В ответ она направила в ГБУ письмо, в котором указала, что у кинотеатра заключен договор аренды до 2018 года и возможности съехать нет.



После этого в кинотеатре без оповещения отключили электричество и воду. По мнению Мухьяновой, это было ответным актом со стороны ГБУ на отказ освободить помещение.



Агентство инноваций Москвы создано столичным правительством как подразделение, отвечающее за инновационную повестку города в контексте промышленной и экономической политики — инфраструктура для технопарков, выращивание компаний от проектных команд до резидентов технопарков. Среди основных задач — повышение привлекательности Москвы для капиталов и талантов, частных инвестиций в инновационные компании через развитие венчурного рынка, увеличение количества инновационных компаний и прочее.