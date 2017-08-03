Два жителя Новосибирской области умерли из-за укусов клещей

В этом году из-за укуса клещей в больницу попало более сотни жителей Новосибирской области. Всего с начала года зарегистрировано 19 тысяч обращений за медицинской помощью. Первые больные были уже в начале мая. Последние поступили буквально в конце июля. Сейчас в инфекционных отделениях стационаров находятся 30 жителей. Как сообщает главный инфекционист области Лариса Позднякова, тяжёлые формы течения болезни — примерно половина случаев. Двое — умерли. Их состояние было критическим уже в момент поступления в больницу. Слишком поздно обратились за медицинской помощью. У них были тяжелейшие неврологические нарушения. Большинство тех, кто заболел — и погибшие — прививки не ставили. Лишь 2% из всех -вакцинировались, у них была легкая форма заболевания.

А сейчас клещи еще есть? Можно спокойно ездить на отдых на природу, на дачу?

Сезон клещей, конечно, пошёл на спад. Разве что еще возможен всплеск — в конце августа — начале сентября. Конечно, если зайти далеко в безлюдный лес, клещей можно много насобирать. Наибольшая активность была замечена в Новосибирском, Мошковском, Искитимском, Ордынском районах области и в Советском районе Новосибирска. Хотя может быть просто в эти места чаще всего ездят на отдых. Акватория Обского моря. Лаборанты подсчитали, вирус клещевого энцефалита обнаруживают в 1 экземпляре из 308 штук. Боррелиоз встречается в двести раз чаще.

Клещевой энцефалит поражает нервную систему. Может спровоцировать паралич. Последствия боррелиоза третьей последней стадии — воспаление суставов. И тоже все может закончится инвалидной коляской. В этом году в Новосибирской области, как я уже сказала, 19 тысяч пострадавших. По итогам прошлогоднего сезона было — 15 тысяч, три человека скончались. Клещей больше? Или уже начали боятся и не тянут с обращением в больницу? Корреспонденты Пульса провели опрос на улицах города. Что делают первым делом при укусе клеща.