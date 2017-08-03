Два жителя Новосибирской области умерли из-за укусов клещей
Двое жителей Новосибирской области умерли после укусов клещей. Почему это случилось?
Двое жителей Новосибирской области умерли после укусов клещей. Почему это случилось?
В этом году
А сейчас клещи еще есть? Можно спокойно ездить на отдых на природу, на дачу?
Сезон клещей, конечно, пошёл на спад. Разве что еще возможен всплеск — в конце августа — начале сентября. Конечно, если зайти далеко в безлюдный лес, клещей можно много насобирать. Наибольшая активность была замечена в Новосибирском, Мошковском, Искитимском, Ордынском районах области и в Советском районе Новосибирска. Хотя может быть просто в эти места чаще всего ездят на отдых. Акватория Обского моря. Лаборанты подсчитали, вирус клещевого энцефалита обнаруживают в 1 экземпляре из 308 штук. Боррелиоз встречается в двести раз чаще.
Клещевой энцефалит поражает нервную систему. Может спровоцировать паралич. Последствия боррелиоза третьей последней стадии — воспаление суставов. И тоже все может закончится инвалидной коляской. В этом году в Новосибирской области, как я уже сказала, 19 тысяч пострадавших. По итогам прошлогоднего сезона было — 15 тысяч, три человека скончались. Клещей больше? Или уже начали боятся и не тянут с обращением в больницу? Корреспонденты Пульса провели опрос на улицах города. Что делают первым делом при укусе клеща.
Еще бы прививки также часто делали, про тяжелый энцефалит забыли бы, как про страшный сон. Берегите себя.