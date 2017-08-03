Тольяттинского рабочего засыпало глиной в траншее
Спасатели достали его и передали медикам.
Спасатели достали его и передали медикам.
Тольяттинские спасатели пришли на помощь мужчине, угодившему в земляную траншею. Подробности спасательной операции рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев.
Сообщение о падении человека поступило на пульт оперативного дежурного 112 накануне. Случай произошёл в 17:34 на улице Дзержинского 11, напротив 5 подъезда жилого дома. После падения в траншею, пострадавший оказался засыпанным влажной глиной и был полностью обездвижен. Спасателям удалось извлечь его лишь с помощью шанцевого инструмента. На операцию ушло около 15 минут, после чего мужчина был госпитализирован, сообщает Радио Август.
По предварительным данным, во дворе жилого дома проводились земляные работы, пострадавшим оказался работник подрядной организации.