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13:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Строящаяся высотка горела в Иркутске

Сотрудники МЧС устраняют последствия пожара в строящейся высотке на улице Мухиной в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Возгорание произошло на 11-м этаже здания. Дым за минуты охватил соседние этажи. На место приехали экипажи МЧС. Выяснилось, горел битум. Спасатели потушили пожар. По словам очевидцев, причиной ЧП послужила невнимательность строителей. Они разогревали битум, который и вспыхнул. Люди успели эвакуироваться. Сейчас эксперты выясняют обстоятельства происшествия.

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