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14:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Бывший замдиректора воронежского Фонда капремонта ответит в суде за превышение полномочий

В деле Вадима Коробкова три преступных эпизода.

Воронежские следователи направили в суд дело бывшего заместителя директора регионального Фонда капремонта Вадима Коробкова. По итогам расследования экс-чиновника обвиняют в трёх коррупционных преступлениях — в превышении должностных полномочий и двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в четверг, 3 августа.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Вадим Коробков помог фирме, с которой сотрудничала его супруга. Он предоставил преимущество организации, участвовавшей в аукционе на право ремонта многоквартирных домов в Воронеже. Нарушив законодательство, чиновник уговорил конкурсную комиссию отказать другому участнику аукциона и допустить к тендеру единственную фирму-претендента. По результатам проведенного конкурса с фирмой — «победителем» был заключен договор на сумму более 6,6 млн рублей.

Дело о превышении должностных полномочий возбудили (ч. 1 ст. 286 УК РФ) год назад, в июле 2016 года. Но во время расследования вскрылись новые эпизоды. Как выяснилось, Вадим Коробков взял получил от директоров двух организаций-подрядчиков деньги в общей сумме 40 тыс. рублей. Чиновник сказал им, что средства нужны на благотворительность. На самом же деле забрал деньги себе.

Вадим Коробков оказался вторым за полгода чиновником Фонда капремонта, ставшим фигурантом уголовного дела. Он повторил судьбу своего предшественника Михаила Гольцова.

— На предварительном следствии мужчина признал вину, дал признательные показания. Его вина также подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами осмотров, обысков и выемок — рассказал Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону.

Вадим Коробков оказался вторым за полгода чиновником Фонда капремонта, ставшим фигурантом уголовного дела. Коробков повторил судьбу своего предшественника Михаила Гольцова.

В декабре 2015 года следователи СКР задержали заместителя директора Фонда Михаила Гольцова при получении взятки в крупном размере. Теперь чиновника судят за четыре эпизода взяток и превышение должностных полномочий. Как установили следователи, Михаил Гольцов, пользуясь служебным положениям, помогал друзьям-строителям выигрывать конкурсы и получать контракты. В благодарность он брал взятки — по сути своей, откаты, и получал благодарности другими способами. Так строители за свой счет сделали Гольцову забор на даче и ремонт в квартире.

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