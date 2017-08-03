Бывший замдиректора воронежского Фонда капремонта ответит в суде за превышение полномочий
В деле Вадима Коробкова три преступных эпизода.
В деле Вадима Коробкова три преступных эпизода.
Воронежские следователи направили в суд дело бывшего заместителя директора регионального Фонда капремонта Вадима Коробкова. По итогам расследования
По версии следствия, в ноябре 2015 года Вадим Коробков помог фирме, с которой сотрудничала его супруга. Он предоставил преимущество организации, участвовавшей в аукционе на право ремонта многоквартирных домов в Воронеже. Нарушив законодательство, чиновник уговорил конкурсную комиссию отказать другому участнику аукциона и допустить к тендеру единственную
Дело о превышении должностных полномочий возбудили (ч. 1 ст. 286 УК РФ) год назад, в июле 2016 года. Но во время расследования вскрылись новые эпизоды. Как выяснилось, Вадим Коробков взял получил от директоров двух
— На предварительном следствии мужчина признал вину, дал признательные показания. Его вина также подтверждается материалами
Вадим Коробков оказался вторым за полгода чиновником Фонда капремонта, ставшим фигурантом уголовного дела. Коробков повторил судьбу своего предшественника Михаила Гольцова.
В декабре 2015 года следователи СКР задержали заместителя директора Фонда Михаила Гольцова при получении взятки в крупном размере. Теперь чиновника судят за четыре эпизода взяток и превышение должностных полномочий. Как установили следователи, Михаил Гольцов, пользуясь служебным положениям, помогал