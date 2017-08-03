Мужчина умер во время лечения в частной клинике в ЗКО

Источник: Nur.kz

Еще один мужчина скончался в частной клинике, на этот раз — в Западно-Казахстанской области. По результатам вскрытия выяснилось, что причиной смерти 53-летнего мужчины является отек Квинке.

Читайте также Стали известны данные об упавшей с моста алматинке, которую переехало авто

Странная реакция на лидокаин пошла у мужчины с первого раза, но врач, зная об этом, принял решение провести еще две процедуры лечения.

Несмотря на то, что полиция завела по факту смерти Владимира Байтымова уголовное дело, вот уже второй месяц после происшествия врач продолжает работать. Экспертиза, по установлению связи между медицинскими манипуляциями и смертью до сих пор не назначена.

Происшествие случилось 26 июня текущего года в частной клинике «Bayandy» города Аксай, Бурлинского района ЗКО.

«Мой муж страдал остеохондрозом, болезнь носила хронический характер — то обострялась, то прекращалась после нехитрых манипуляций — массажа и бани, — рассказывает Ирина Байтымова, жена покойного Владимира Байтымова. — Когда шея вновь стала беспокоить моего мужа, он обратился за помощью в частную клинику. Он ходил туда три дня и чувствовал постоянное недомогание. У него болела шея, он говорил мне, что даже если с него снимут скальп, он ничего не почувствует, потому что часть головы попросту онемела».

По словам вдовы Владимира Байтымова, врач знал о том, что препарат негативно отражается на состоянии Владимира.

«В первый день процедур моему мужу обкололи шею лидокаином в шести местах, в кабинете врача ему стало плохо, он весь шатался из стороны в сторону, у него нарушилась координация движения, — плача рассказывает женщина. -Врач испугался, положил его на кушетку. Несмотря на это, лечение врач продолжил».

По словам родственницы Владимира Байтымова, в день смерти врач не должен был делать ему уколов, а лишь провести итоговый осмотр.

«Володя уехал в клинику провериться, — говорит женщина. — А через некоторое время нам позвонили и сообщили, что его с «Bayandy» забрали на карете скорой помощи в Центральную районную больницу. Мы помчались в районку, и там встретили доктора Давлетова. Я спросила у него, что случилось, почему мужа забрали от него в реанимацию, а он мне ответил: тромб.

И после этого с другого выхода покинул здание. В этот момент с реанимационного отделения вышел мой сын, Коля, и сказал, что муж умер. Я бросилась выяснять, что случилось, почему он умер, ведь никакого тромба у него и быть не могло. Муж вообще кроме остеохондроза ничем никогда не болел. Даже эксперты, проводившие вскрытие, подтвердили, что все его органы были здоровы.

Со мной была племянница, врач, ей хватило беглого взгляда на тело супруга, чтобы понять, что он умер от отека Квинке. Он лежал, скрестив руки, крепко вцепившись за воротник рубашки, потому как задыхался перед смертью. Лицо у Володи было отекшее.

После смерти Владимира родственники поехали в «Bayandy», где обнаружили напуганную медсестру. С ее слов, никаких уколов в тот день Владимиру Байтымову не делали, мужчине стало плохо сразу после того, как он пришел в клинику.

«Если ему и впрямь не делали никаких уколов, откуда взялся оттек Квинке? — рассказывает шокированная женщина. — Разве он может на пустом месте возникнуть?».

По словам родственников покойного Владимира Байтымова, врач Давлетов лично перед ними за произошедшее не извинялся, лишь только посылал «делегата». Сам Жансат Давлетов считает произошедшее в стенах его кабинета несчастным случаем.

«Идет следствие, — кратко комментирует он. — Суд разберется, сажать меня или помиловать. Несмотря на то, что следствие идет только второй месяц, родственники считают, что оно непременно затянется».

«Экспертиза по установлению связи между медицинскими манипуляциями и смертью моего мужа до сих пор не назначена, — плачет женщина. — Следствие ссылается на то, что департамент фармконтроля по области только начал свою работу после каких-то расформирований. Поэтому у Жантаса Давлетова сейчас статус свидетеля с правом на защиту, мера пресечения в отношении него не избрана. Сейчас он продолжает работать в клинике».

К слову, стаж работы доктора Давлетова 26 лет, прежде чем открыть частную клинику «Bayandy», он долгое время проработал в центральной районной больнице Бурлинского района травматологом и ортопедом.